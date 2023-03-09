Писарский — о Fan ID: для футболистов в минус то, что меньше людей ходят на стадион
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о влиянии Fan ID на посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, как футболисты относятся к низкой заполняемости трибун.
«Сильно ли разочаровали пустые трибуны? Я полных и не застал, не играл при заполненных трибунах большого стадиона. Был матч со «Спартаком» на выезде, но одно дело, когда это твои болельщики, другое – когда это болельщики соперника.
Но все понимают, что после введения Fan ID посещаемость уменьшилась. Я не могу дать конкретный ответ на вопрос про Fan ID со всех сторон, могу только сказать: для нас, футболистов, в минус то, что меньше людей ходит на стадион», — приводит слова Писарского Metaratings.
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