Насри: Неймар — потеря для «ПСЖ». Он подвернул ногу не из-за покера или «Макдональдса»

Бывший французский полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри выступил в поддержку получившего тяжёлую травму бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, отметив, что люди часто очень быстро забывают о заслугах футболиста парижан, обращая внимание лишь на его образ жизни.
«Я считаю, что травма Неймара — потеря для «ПСЖ». Мы слишком быстро забываем, что он сделал в начале текущего сезона. Мы должны перестать говорить о его образе жизни. Неймар подвернул лодыжку не потому, что играл в покер или ел в «Макдональдсе», — приводит слова Насри Footmercato.
Напомним, на 31-летнего Неймара обрушилась критика со стороны болельщиков после того, как стало известно, что бразилец после поражения от «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) играл в покер и посещал «Макдональдс».
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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