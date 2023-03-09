«Крылья Советов» закрыли продажу билетов на верхние сектора стадиона на игру с «Ахматом»

На сайте «Крыльев Советов» закрыли продажу билетов на верхние сектора арены «Солидарность» на домашнюю игру с «Ахматом», которая состоится 19 марта и начнётся в 16:30 по местному времени. Об этом свидетельствуют данные с сайта «Крыльев».

«Крылья Советов» располагаются на 11-м месте в высшем российском дивизионе (20). По итогам 18-го тура Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (45 очков). На четвёртом месте в таблице располагается московское «Динамо» (32).

Бело-голубые в 18-м туре обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0. ЦСКА (29) проиграл «Сочи» (0:2), но остался на пятой строчке. Далее располагается «Ахмат» (29). Грозненцы выиграли у «Оренбурга» (3:1).