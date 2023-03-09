«Футбол — проводник мирового процесса». Гладилин высказался о матче Россия — Ирак

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин оценил идею проведения товарищеских матчей с национальными командой Ирака в конце марта.
«Хорошо, что сборная России проведёт домашний матч с Ираком в Санкт-Петербурге. Пока что мы играем с дружественными государствами, но матчи с остальными командами в скором времени возобновятся. Футбол — это проводник мирового процесса. Хорошо, что идёт прогресс с товарищескими матчами. В дальнейшем он будет продолжаться — и не только Ирак будет с нами играть.
Фанаты соскучились по футболу, поэтому хотят посмотреть на команду. Сборная будет обновлённая, потому что в расширенном списке много новых футболистов, которые проявили себя в этом сезоне. По поводу полного стадиона не уверен, но точно будет высокая посещаемость — в этом не сомневаюсь», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
- 9 марта 2023
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