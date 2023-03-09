Пауло Дибала рассказал о своём будущем в «Роме»

Аргентинский нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала рассказал о своём будущем в римском клубе, отметив, что хочет вывести «волков» на высочайший уровень.
«Моё будущее в «Роме»? Мы поговорим об этом позже. Сейчас мои мысли сосредоточены на „Роме“, на том, чтобы вывести её на высший уровень, и я верю, что это возможно. Я не знаю, что будет потом, но самое главное — это матчи, в которых мы должны играть сейчас», — приводит слова Дибалы Marca.
29-летний Дибала, подписавший контракт с «Ромой» летом 2022 года, ранее выступал за туринский «Ювентус», с которым пять раз становился чемпионом Италии. Соглашение аргентинца со столичной командой рассчитано до 2025 года. По слухам, футболистом интересовался турецкий «Галатасарай».
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