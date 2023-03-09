Тен Хаг: «Ман Юнайтед» подвёл фанатов поражением от «Ливерпуля», мы сами были в бешенстве

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал разочарование болельщиков после поражения от «Ливерпуля» (0:7) в 26-м туре Премьер-лиги, а также выразил мнение о важности встречи с «Бетисом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Речь идёт о единстве с болельщиками, но в воскресенье мы их подвели, чего крайне не хотели. Мы разочарованы этим фактом, мы разочарованы сами в себе, но мы все видели как проходит этот сезон: у нас действительно крепкая связь с фанатами, и мы должны сохранить это. Но именно команда должна отдавать энергию в первую очередь. Только когда мы совершим это первое действие, топла последует за нами.

Это было большое поражение, и мы все разочарованы, мы были в бешенстве. Теперь нам нужно перезагрузиться и прийти в себя. Нам нужна победа, но мы играем с очень хорошим соперником. Мы должны быть к этому готовы. Но мы знаем, что когда играем изо всех сил, у нас есть появляются хорошие шансы на победу», — приводит слова тен Хага официальный сайт «красных дьяволов».

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом