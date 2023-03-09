«Эрику тен Хагу всё сходит с рук». Пол Мерсон — о поражении «Манчестер Юнайтед»

Футбольный эксперт Пол Мерсон раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага за расстановку команды на матч 26-го тура Премьер-лиги с «Ливерпулем», который завершился разгромным поражением «красных дьяволов» — 0:7.
«Главному тренеру всё сходит с рук. Да, в каком-то смысле он молодец. Но Ваут Вегорст на позиции «десятки»… У меня нет слов. Какая из него «десятка»? Как менеджер собирался с этим работать? Он не может развернуться и убежать, не может пройти сквозь игроков противника. О чём он думает?
Я не виню тен Хага в том, что они проиграли, но зачем выставлять Маркуса Рашфорда против Вирджила ван Дейка? Самый слабый защитник «Ливерпуля», Трент Александер-Арнольд, получил полное раздолье на своём фланге. Он явно не поверил такому счастью.
«Манчестер Юнайтед» ошибся тактически. Я не мог поверить глазам, когда увидел расстановку команды. Есть только один менеджер, которому такое может сойти с рук, и это тен Хаг», — приводит слова Мерсона Daily Mail.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
- 9 марта 2023
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