Агент Анчелотти посетил Бразилию и пытался связаться с Кака и Кафу

Футбольный агент Франк Тримбони, представляющий интересы главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти, посетил Бразилию, чтобы изучить особенности местного футбола. Об этом сообщает UOL.
По информации источника, агент Анчелотти не встречался с представителями Бразильской федерации футбола. Во время путешествия Тримбони сопровождал бывший футболист сборной Бразилии Жилберто Силва. Также представитель итальянского тренера пытался встретиться с легендарными бразильскими игроками: Кака и Маркосом Кафу.
Напомним, Анчелотти связывают с возможной работой в сборной Бразилии, у которой нет полноценного главного тренера после чемпионата мира 2022 года. По слухам, итальянец может возглавить «селесао» ближайшим летом.
«Бетис» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 24-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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