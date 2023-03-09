Сычёв: «Спартак» Абаскаля — сильнейший со времён чемпионского. Торсида может быть довольна

Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Сычёв оценил игру красно-белых при главном тренере Гильермо Абаскале, заявив, что текущий состав москвичей — лучший со времён чемпионской команды 2017 года.

«Это самый сильный «Спартак» со времен чемпионского. Абаскаль ставит симпатичную игру. Видно, чего он хочет. Плюс он привлекает молодых игроков. Это сильно радует. Красно-белая торсида может быть довольна.

Промес? По одной-двум играм вряд ли можно судить. На матч можно выйти на эмоциях, пробежать, забить. А что будет дальше по сезону, никто не знает», — приводит слова Сычёва Sport24.

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом текущего сезона. Последний раз красно-белые становились чемпионами с 2017 года.