Хаверц — о Поттере: в Англии сотни тренеров, которые думают, что они лучше, чем он!

Нападающий лондонского «Челси» Кай Хаверц выступил в поддержку главного тренера синих Грэма Поттера, заявив, что английский специалист пользуются полным доверием со стороны футболистов команды.

«Мы знаем, что на него оказывается давление. Вы можете видеть, что он великолепный тренер. Я не могу поверить, что в СМИ столько обсуждают его. Знаете, у нас в Англии есть сотни тренеров, которые думают, что они знают, что делать, лучше, чем он! Игроки «Челси» понимают, насколько он выдающаяся личность и отличный тренер! Он очень помогает нам всем, мы на 100% поддерживаем его. Люди этого не видят, но он великолепный тренер», — приводит слова Хаверца beIN Sports.

Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии: