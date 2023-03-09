Андрей Каряка: не сомневаюсь, что на матче Россия — Ирак в Санкт-Петербурге будет аншлаг

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением о проведении товарищеской игры между сборной России и Ираком на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
«Игры сборной — это всегда позитивный момент. Они проходят не так часто, поэтому хорошо, если есть возможность играть.
Не сомневаюсь, что в Санкт-Петербурге будет аншлаг — болельщики приедут из других городов. Тем более в Питере отличный стадион — там всегда атмосферно», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Встреча между сборными России и Ирака состоится в воскресенье, 26 марта. Также подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с национальной командой Ирана, который пройдёт в четверг, 23 марта, в Тегеране на стадионе «Азади».
- 9 марта 2023
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