Андрей Каряка: не сомневаюсь, что на матче Россия — Ирак в Санкт-Петербурге будет аншлаг

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился мнением о проведении товарищеской игры между сборной России и Ираком на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Игры сборной — это всегда позитивный момент. Они проходят не так часто, поэтому хорошо, если есть возможность играть.

Не сомневаюсь, что в Санкт-Петербурге будет аншлаг — болельщики приедут из других городов. Тем более в Питере отличный стадион — там всегда атмосферно», — сказал Каряка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Встреча между сборными России и Ирака состоится в воскресенье, 26 марта. Также подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с национальной командой Ирана, который пройдёт в четверг, 23 марта, в Тегеране на стадионе «Азади».