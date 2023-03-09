Ондуа станцевал под «Восточные сказки» и «Ягоду-малинку»

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа выложил несколько видеороликов, на которых он танцует под российскую музыку. Так, игрок подвигался под песню «Восточные сказки» группы «Блестящие».

Ондуа танцует под «Восточные сказки»

Также спортсмен станцевал под композицию «Ягода-малинка» певца Хабиба.

Гаэль станцевал под композицию «Ягоду-малинку»

Отметим, что перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги меду московским «Динамо» и «Крыльями Советов» певец Хабиб исполнил уже упомянутый трек для фанатов, присутствующих на стадионе.

Ранее игрок сообщил, что не выступает за немецкий клуб после чемпионата мира в Катаре, где он выходил на поле в бутсах с российским флагом. Ондуа считает, что не получает игрового времени из-за своей позиции по текущей геополитической обстановке.