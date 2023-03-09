Арбитры в РПЛ по новым правилам в случае агрессии футболиста должны будут удалить его

В Российском Футбольном Союзе (РФС) объяснили детали трактовки моментов с применением чрезмерной силы футболистами. Об этом сообщила пресс-служба организации.
«На сборе в Петрозаводске весной 2022 года судьям были даны инструкции – при пограничных моментах в единоборствах, когда есть критерии на вынесение и желтой карточки и красной карточки, снижать уровень наказания и не удалять игрока с поля.
В конце осенней части сезона-2022/2023 участились случаи применения игроками чрезмерной силы и случаи агрессивного поведения игроков. Так как одна из главных задач арбитра на футбольном поле – это защита игроков, нам пришлось поменять рекомендации», — заявили в РФС.
Судейский комитет РФС поменял рекомендации о снижении уровня наказания в пограничных моментах. Теперь, арбитры, в случае агрессивного поведения футболиста или применения им чрезмерной силы в единоборствах, должны будут удалить игрока с поля.
- 9 марта 2023
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