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Бензема не сыграет с «Эспаньолом»

Бензема не сыграет с «Эспаньолом»
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Нападающий «Реала» Карим Бензема не примет участие в игре с «Эспаньолом». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, француз не тренировался второй день подряд из-за удара по лодыжке и не будет включён в заявку на игру с «Эспаньолом», которая пройдёт 11 марта. Участие форварда в Лиге чемпионов становится приоритетной целью. Карим, у которого в этом сезоне накопилось много физических проблем, сосредоточится на том, чтобы в отличной форме подойти к европейским матчам.

«Реал» набрал 53 очка, и теперь его отрыв от «Барселоны» увеличился до девяти очков (перед последним туром было семь очков).

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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