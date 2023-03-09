В «Реале» призвали УЕФА взять на себя полную ответственность за беспорядки в финале ЛЧ

Мадридский «Реал» выступил с заявлением, в котором посчитал недостаточным решение УЕФА компенсировать пострадавшим болельщикам стоимость билетов финала Лиги чемпионов — 2022 с «Ливерпулем» (1:0), призвав европейскую организацию взять на себя полную ответственность за беспорядки перед встречей.

«В связи с серьезными инцидентами, которые произошли в районе стадиона «Стад де Франс» в Париже 28 мая 2022 года по случаю финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем», клуб хочет сообщить следующее.

13 февраля 2023 года был обнародован отчёт, подготовленный группой экспертов, назначенных УЕФА. Изучив множество документов и отработав тесты, которые она сочла целесообразными, они пришли к выводу, что, среди прочих учреждений, УЕФА несёт прямую ответственность за то, что произошло вблизи стадиона.

Упомянутый отчёт возлагает на УЕФА ответственность за произвольный выбор места проведения и за организацию самого финала, серьёзные недостатки которого поставили под угрозу безопасность и физическую неприкосновенность болельщиков, присутствовавших на матче. Многие из них стали жертвами кражи билетов и личных вещей, таких как сумки, телефоны и кошельки. И, что ещё серьезнее, некоторые из этих фанатов подверглись физическим атакам, из-за чего им потребовались медицинская помощь и госпитализация.

Наш клуб считает предложение УЕФА, заключающееся исключительно в возмещении стоимости билетов, недостаточным. Содержание отчёта, который был запрошен самим УЕФА, подчеркивает, что все болельщики, присутствовавшие на финале, стали жертвами несовершенной организации. По этой причине «Реал» решил не участвовать в процедуре частичной компенсации, продвигаемой УЕФА, которую мы просим исправить и взять на себя полную ответственность за случившееся.

В этих обстоятельствах в ближайшие дни будет создана служба помощи, чтобы все члены персонала и болельщики «Реала», понёсшие какой-либо ущерб в финале Лиги чемпионов 2022 года в Париже, могли оценить соответствующие претензии к УЕФА в защиту своих законных интересов. Клуб сообщит подробности о вышеупомянутой службе поддержки в ближайшие дни», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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