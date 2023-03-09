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Лофтус-Чик: кто сказал, что «Челси» не сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне?

Лофтус-Чик: кто сказал, что «Челси» не сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне?
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Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик оценил выступление своей команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», по итогам которой «аристократы» смогли выйти в четвертьфинал турнира.

«Мы прошли в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов, и хоть нам и нужно набрать форму в чемпионате, кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь до конца в Европе? Победа в этом двухматчевом противостоянии действительно придала нам сил и уверенности в себе. Надеюсь, это станет для нас толчком к новым победам и успешным выступлениям. Вы проводите пару хороших матчей, одерживая в них пару побед, и после этого всё внезапно становится намного лучше. Это взбодрило нас, и нам нужно поддерживать это состояние», — приводит слова Лофтус-Чика пресс-служба «Челси».

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