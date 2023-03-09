Лофтус-Чик: кто сказал, что «Челси» не сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне?

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик оценил выступление своей команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», по итогам которой «аристократы» смогли выйти в четвертьфинал турнира.
«Мы прошли в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов, и хоть нам и нужно набрать форму в чемпионате, кто сказал, что мы не сможем пройти весь путь до конца в Европе? Победа в этом двухматчевом противостоянии действительно придала нам сил и уверенности в себе. Надеюсь, это станет для нас толчком к новым победам и успешным выступлениям. Вы проводите пару хороших матчей, одерживая в них пару побед, и после этого всё внезапно становится намного лучше. Это взбодрило нас, и нам нужно поддерживать это состояние», — приводит слова Лофтус-Чика пресс-служба «Челси».
Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»
- 9 марта 2023
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:07
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:33
-
18:25
-
18:23
-
18:11
-
18:05
-
18:05
-
17:59