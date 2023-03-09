Во Франции уволили главного тренера женской сборной после скандала с тремя футболистками

Федерация футбола Франции (FFF) на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера женской национальной команды Коринн Дьякр со своего поста.

«Комиссия, состоящая из четырёх человек, сделала выводы и разработала шаги по улучшению ситуации. В ходе расследования удалось установить факт очень серьёзного разрыва во взаимоотношениях между руководством женской сборной и игроками команды. Было установлено несоответствие поведения тренерского штаба требованиям высочайшего уровня. Раскол достиг точки невозврата, нанося ущерб интересам сборной. Хотя FFF признаёт проведённую Коринн Дьякр работу, очевидно, что обнаруженные проблемы кажутся необратимыми. В свете данных обстоятельств было решено прекратить миссию Коринн Дьякр во главе национальной команды», — гласит официальное заявление FFF.

Напомним, ранее из-за конфликта с Дьякр из женской сборной Франции ушли три важнейших игрока: Венди Ренар, Мари-Антуанетт Катото и Кадидиату Диани. Футболистки жаловались на тяжёлое психологическое состояние после работы с Дьякр.