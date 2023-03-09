«Ференцварош» Черчесова в гостях уступил «Байеру» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 9 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Байер» принимал «Ференцварош», возглавляемый российским главным тренером Станиславом Черчесовым. Встреча прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. Стартовый свисток главного арбитра встречи Давиде Масса прозвучал в 20:45 мск. Матч завершился победой немецкого клуба со счётом 2:0. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Единственный гол в этом матче забил немецкий полузащитник Керем Демирбай, ассистировал ему нападающий Флориан Вирц. Венгерский клуб имел несколько возможностей для того, чтобы сравнять счёт в матче, однако сделать им этого не удалось. В концовке защитник Эдмон Тапсоба установил итоговый счёт матча — 2:0 в пользу «Байера».
Ответная встреча между командами пройдёт в столице Венгрии Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Игра состоится в четверг, 16 марта, начало в 23:00 мск.
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