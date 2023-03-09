«Рома» одержала уверенную победу над «Реалом Сосьедад» в матче 1/8 Лиги Европы

Сегодня, 9 марта, завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Рома» принимала испанский «Реал Сосьедад». Встреча между командами прошла на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сандро Шерера прозвучал в 20:45 мск. Игра завершилась победой хозяев — 2:0.

Римляни забили быстрый гол уже на 13-й минуте встречи — отличился нападающий Стефан Эль-Шаарави с передачи английского форварда Тэмми Абрахама. После этого «волки» уверенно контролировали ход встречи и сумели довести исход матча до победы. На 87-й минуте Мараш Кумбула с передачи Пауло Дибалы забил итоговый мяч встречи — 2:0.

Ответная игра пройдёт в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена». Матч состоится через неделю, 16 марта, стартовый свисток о начали встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.