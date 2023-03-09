«К чёрту ту, кто родила Париж. Ублюдки». В Испании расшифровали слова Рамоса

Испанский телеканал расшифровал слова защитника французского «ПСЖ» Серхио Рамоса, которые тот произнёс во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).

«К чёрту #####, кто родила Париж. Ублюдки», — сказал Рамос по мнению телеканала, который в своих социальных сетях привёл фрагмент из трансляции, когда испанец якобы произносит эти слова.

Сам Рамос заявил, что не произносил слова «Париж»: «Обычно я не заостряю внимание на таких вещах, но здесь хочу заявить, что ничего подобного не было. Я не говорил слово «Париж», а издал звук разочарования вроде «пссс» или «пффф» в контексте, безусловно, грубого выражения, которое мы привыкли произносить в футболе. Не нужно придумывать что-то там, где этого нет», — написал защитник в своих социальных сетях.

Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»: