«К чёрту ту, кто родила Париж. Ублюдки». В Испании расшифровали слова Рамоса

Испанский телеканал расшифровал слова защитника французского «ПСЖ» Серхио Рамоса, которые тот произнёс во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (0:2).
«К чёрту #####, кто родила Париж. Ублюдки», — сказал Рамос по мнению телеканала, который в своих социальных сетях привёл фрагмент из трансляции, когда испанец якобы произносит эти слова.
Сам Рамос заявил, что не произносил слова «Париж»: «Обычно я не заостряю внимание на таких вещах, но здесь хочу заявить, что ничего подобного не было. Я не говорил слово «Париж», а издал звук разочарования вроде «пссс» или «пффф» в контексте, безусловно, грубого выражения, которое мы привыкли произносить в футболе. Не нужно придумывать что-то там, где этого нет», — написал защитник в своих социальных сетях.
Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»:
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