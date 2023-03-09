«Аль-Иттихад» минимально обыграл «Аль-Наср». Роналду провёл вторую игру подряд без голов

Сегодня, 9 марта, завершился матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Наср». Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил бразильский нападающий Ромариньо. Благодаря этому его команда сумела набрать 47 очков и обойти «Аль-Наср» в турнирной таблице национального чемпионата.
Форвард гостей Криштиану Роналду провёл на поле весь матч и не смог помочь своей команде набрать очки в этой встрече. Для португальца это уже вторая игра подряд без результативных действий.
В следующем туре «Аль-Иттихад» в гостях сыграет с командой «Аль-Фат», а «Аль-Наср» на своём стадионе примет клуб «Абха». Обе встречи состоятся 18 марта.
Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду:
- 10 марта 2023
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:12
-
00:06
- 9 марта 2023
-
23:56
-
23:34
-
23:30
-
23:19
-
23:08
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:57
-
22:54
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:40
-
22:34
-
22:27
-
22:20
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:59