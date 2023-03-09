«Аль-Иттихад» минимально обыграл «Аль-Наср». Роналду провёл вторую игру подряд без голов

Сегодня, 9 марта, завершился матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттихад» принимал «Аль-Наср». Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил бразильский нападающий Ромариньо. Благодаря этому его команда сумела набрать 47 очков и обойти «Аль-Наср» в турнирной таблице национального чемпионата.

Форвард гостей Криштиану Роналду провёл на поле весь матч и не смог помочь своей команде набрать очки в этой встрече. Для португальца это уже вторая игра подряд без результативных действий.

В следующем туре «Аль-Иттихад» в гостях сыграет с командой «Аль-Фат», а «Аль-Наср» на своём стадионе примет клуб «Абха». Обе встречи состоятся 18 марта.

Болельщики «Аль-Насра» скандируют имя Роналду: