Кукурелья — о критике: футболисты — такие же люди. У нас тоже могут быть проблемы в жизни

Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о направленной на футболистов лондонской команды критике со стороны болельщиков, отметив, что игроки — обычные люди, у которых могут быть такие же, как и у всех, проблемы в личной жизни.

«Легко критиковать игроков, когда дела у команды идут неважно, но мы — такие же люди. У нас тоже могут быть какие-то проблемы в личной жизни. Это часть жизни, и некоторым людям нужно это понимать. При этом мы должны сохранять спокойствие, продолжать усердно работать и выкладываться на поле на максимум, когда у нас появляется такая возможность», — приводит слова Кукурельи пресс-служба «Челси».

«Челси» занимает 10-е место в АПЛ с 34 набранными очками после 25 сыгранных матчей.

Мудрик отшутился на тему Кукурельи в «Челси»: