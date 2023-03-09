Сенников объяснил, почему «Бавария» обыграла «ПСЖ»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала мюнхенцы обыграли «ПСЖ».

«У «ПСЖ», конечно, были моменты, но «Бавария» — очень целостная команда, с которой сложно играть, поэтому у французов не получилось реализовать свои моменты. А вот немцам удалось забить. «ПСЖ» не мог долго играть в закрытый футбол. Гости шли вперёд, оголяли какие-то зоны, вот и получили — что в первом случае, что в концовке.

В этой паре изначально фаворитом была «Бавария», да и после первого матча тоже. По движению, скорости немцы выглядят лучше. Мбаппе не уступает по скорости, но другие футболисты «ПСЖ» уступают игрокам «Баварии», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».