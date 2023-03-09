Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников объяснил, почему «Бавария» обыграла «ПСЖ»

Сенников объяснил, почему «Бавария» обыграла «ПСЖ»
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал выход «Баварии» в четвертьфинал Лиги чемпионов. В 1/8 финала мюнхенцы обыграли «ПСЖ».

«У «ПСЖ», конечно, были моменты, но «Бавария» — очень целостная команда, с которой сложно играть, поэтому у французов не получилось реализовать свои моменты. А вот немцам удалось забить. «ПСЖ» не мог долго играть в закрытый футбол. Гости шли вперёд, оголяли какие-то зоны, вот и получили — что в первом случае, что в концовке.

В этой паре изначально фаворитом была «Бавария», да и после первого матча тоже. По движению, скорости немцы выглядят лучше. Мбаппе не уступает по скорости, но другие футболисты «ПСЖ» уступают игрокам «Баварии», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Новость по теме
Румынский арбитр Хацеган: мне очень запомнился Сейду Думбия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023