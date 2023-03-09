Жоау Мариу, де Лигт и Хаверц — в команде недели ЛЧ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored на своём официальном сайте опубликовал символическую сборную прошедшей недели в Лиге чемпионов.

В команду попали сразу пять игроков мюнхенской «Баварии», которая одержала победу над «ПСЖ» (2:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, и по три футболиста из «Челси» и «Бенфики». Лучшим игроком стал нападающий португальской команду Гонсалу Рамуш, получивший оценку 10.0 за своё выступление в ответной встрече с «Брюгге» (5:1).

Полностью символическая сборная прошедшей недели в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

Кепа Аррисабалага («Челси»), Рис Джеймс («Челси»), Дайо Юпамекано («Бавария»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Жоау Мариу («Бенфика»), Йозуа Киммих («Бавария»), Рафа Силва («Бенфика»), Джамал Мусиала («Бавария»), Гонсалу Рамуш («Бенфика») и Кай Хаверц («Челси»).

Фанаты в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» криками «Месси!»: