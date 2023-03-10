«Вероятно, лучший сейв в моей карьере». Мартинес — о спасении на 120-й минуте финала ЧМ-22

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал свой сейв в финале чемпионата мира с Францией (3:3 после овертаймов, 4:2 в серии пенальти), когда на 120-й минуте вратарь отбил удар нападающего «трёхцветных» Рандаля Коло Муани.
«Когда я ложусь спать, когда я закрываю глаза, я думаю: «А что же произошло?». На поле я не мог насладиться этим моментом. Это произошло так быстро. Уго Льорис совершил спасение, мы отобрали мяч, затем Конате перехватил его и внезапно Коло Муани вышел один на один против меня. В любой другой день я бы бросился на мяч, но я был спокоен, я ждал его.
Я оказал небольшое давление. Я вытянул свою левую руку и ногу к ближней штанге, после чего молился, чтобы мяч попал именно туда. Я не пошевелил лицом, а закрыл глаза и подумал: «Пожалуйста, пусть мяч попадёт в меня», и это произошло. Я не отворачивал своего лица. Я даже был бы не против, если бы он попал мне в нос, нежели залетел в ворота. Вероятно, это был лучший сейв в моей футбольной карьере», — приводит слова Мартинеса издание Goal.
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