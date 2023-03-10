Анри: какой у «ПСЖ» план? Какая идентичность? Нужно сделать ставку на молодых французов

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал руководство «ПСЖ» за отсутствие клубной идентичности и ставки на молодых французских футболистов.

«Какой у «ПСЖ» план? Какая идентичность? Какая философия? Я часто говорю о том, что у клуба раскол со своими старыми болельщиками. Если бы мне 20 лет назад сказали, что в Париже будет такая команда, я бы подумал, что это шутка, так как этого не могло быть. Те, кто болели за «ПСЖ» тогда, сказали бы: «Где я должен расписаться?» Когда же они получили эту команду сейчас, они не всегда счастливы, потому что не отождествляют себя с командой.

Вы должны вернуться к подписанию молодых французских игроков из Парижа, потому что они боготворят этот клуб. Вы видели Кинглси Комана, он забил гол, но не праздновал его. На такое болельщики, я думаю, посмотрели бы, им было бы интересно. Может, это был бы способ сохранить в клубе Килиана Мбаппе, но сейчас им будет трудно удержать его», — приводит слова Анри RMC Sport.

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