Анри: какой у «ПСЖ» план? Какая идентичность? Нужно сделать ставку на молодых французов

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри раскритиковал руководство «ПСЖ» за отсутствие клубной идентичности и ставки на молодых французских футболистов.
«Какой у «ПСЖ» план? Какая идентичность? Какая философия? Я часто говорю о том, что у клуба раскол со своими старыми болельщиками. Если бы мне 20 лет назад сказали, что в Париже будет такая команда, я бы подумал, что это шутка, так как этого не могло быть. Те, кто болели за «ПСЖ» тогда, сказали бы: «Где я должен расписаться?» Когда же они получили эту команду сейчас, они не всегда счастливы, потому что не отождествляют себя с командой.
Вы должны вернуться к подписанию молодых французских игроков из Парижа, потому что они боготворят этот клуб. Вы видели Кинглси Комана, он забил гол, но не праздновал его. На такое болельщики, я думаю, посмотрели бы, им было бы интересно. Может, это был бы способ сохранить в клубе Килиана Мбаппе, но сейчас им будет трудно удержать его», — приводит слова Анри RMC Sport.
Фанаты в Мюнхене встретили автобус «ПСЖ» криками «Месси!»
- 10 марта 2023
-
01:55
-
01:50
-
01:21
-
00:57
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:47
-
00:42
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:12
-
00:06
- 9 марта 2023
-
23:56
-
23:34
-
23:30
-
23:19
-
23:08
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:57
-
22:54
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:40
-
22:34
-
22:27
-
22:20
-
22:10
-
22:07