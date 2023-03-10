Арбитр Хацеган: после матча ЦСКА — «Манчестер Сити» писали, что я продался русским

Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган вспомнил, как его клеймили после работы на матче ЦСКА — «Манчестер Сити», который состоялся в 2013 году.

«Игра ЦСКА с «Манчестер Сити» закончилась большим скандалом. Я судил эту игру. Получается, это был 2014 год? Нет, 2013 год. Ничего себе, прошло уже 10 лет с той поры. Как же быстро летит время. А случилась тогда ситуация, что Яя Туре обиделся на то, что кто-то ему что-то кричал с трибун и потребовал остановить матч.

Да, он хотел из-за проявлений расизма остановить игру, призывал свою команду покинуть поле. Невозможно каждый раз останавливать матчи, если кто-то кричит с трибун кому-то то, что ему не нравится. Мне даже сложно представить, чтобы тогда началось. Тогда ни один футбольный матч не был бы доигран до конца», — цитирует арбитра «Евро-Футбол.Ру».