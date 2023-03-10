Арбитр Хацеган: после матча ЦСКА — «Манчестер Сити» писали, что я продался русским

Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган вспомнил, как его клеймили после работы на матче ЦСКА — «Манчестер Сити», который состоялся в 2013 году.
«Игра ЦСКА с «Манчестер Сити» закончилась большим скандалом. Я судил эту игру. Получается, это был 2014 год? Нет, 2013 год. Ничего себе, прошло уже 10 лет с той поры. Как же быстро летит время. А случилась тогда ситуация, что Яя Туре обиделся на то, что кто-то ему что-то кричал с трибун и потребовал остановить матч.
Да, он хотел из-за проявлений расизма остановить игру, призывал свою команду покинуть поле. Невозможно каждый раз останавливать матчи, если кто-то кричит с трибун кому-то то, что ему не нравится. Мне даже сложно представить, чтобы тогда началось. Тогда ни один футбольный матч не был бы доигран до конца», — цитирует арбитра «Евро-Футбол.Ру».
- 10 марта 2023
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:12
-
00:06
- 9 марта 2023
-
23:56
-
23:34
-
23:30
-
23:19
-
23:08
-
23:07
-
23:01
-
23:01
-
22:57
-
22:54
-
22:43
-
22:42
-
22:40
-
22:40
-
22:34
-
22:27
-
22:20
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:49
-
21:40
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:08
-
21:00