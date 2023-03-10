«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Антони забил ударом в верхний угол

Сегодня, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает испанский «Бетис». Встреча идёт на стадионе «Олд Траффорд».

Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте, сделав счёт 2:1. Антони получил мяч от Бруну Фернандеша, сдвинулся от правого угла штрафной в сторону центра, уходя от защитника, и отличным ударом с 18 метров закрутил мяч под дальнюю штангу.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» в двухматчевом противостоянии одержали верх над «Барселоной» (4:3 по сумме двух игр). «Бетис» на групповом этапе турнира стал победителем группы С и напрямую вышел в 1/8 финала. В квартете они смогли опередить такие команды, как «Рома», «Лудогорец» и «ХИК».