«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Бруну Фернандеш укрепил преимущество хозяев

Сегодня, 9 марта, проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает испанский «Бетис». Встреча идёт на стадионе «Олд Траффорд».

Бруну Фернандеш укрепил преимущество хозяев на 58-й минуте игры, сделав счёт 3:1. Люк Шоу подал со штрафного на левом фланге, мяч прилетел на голову Фернандешу, который подстроился под него и резко пробил под перекладину.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» в двухматчевом противостоянии одержали верх над «Барселоной» (4:3 по сумме двух игр). «Бетис» на групповом этапе турнира стал победителем группы С и напрямую вышел в 1/8 финала. В квартете они смогли опередить такие команды, как «Рома», «Лудогорец» и «ХИК».