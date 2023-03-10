Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».

«Мы разочарованы рещзультатом, но всё ещё сосредоточены на нашем сезоне и будущих играх. Спасибо болельщикам „Аль-Насра“ за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас!», — написал в своих социальных сетях Криштиану Роналду.

Напомним, Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.

Роналду провёл на поле весь матч и не смог помочь своей команде набрать очки в этой встрече. Для португальца это уже вторая игра подряд без результативных действий.

В следующем туре «Аль-Наср» на своём стадионе примет клуб «Абха».