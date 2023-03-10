Криштиану Роналду отреагировал на поражение «Аль-Насра»
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом».
«Мы разочарованы рещзультатом, но всё ещё сосредоточены на нашем сезоне и будущих играх. Спасибо болельщикам „Аль-Насра“ за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас!», — написал в своих социальных сетях Криштиану Роналду.
Напомним, Встреча прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» и завершилась минимальной победой хозяев со счётом 1:0.
Роналду провёл на поле весь матч и не смог помочь своей команде набрать очки в этой встрече. Для португальца это уже вторая игра подряд без результативных действий.
В следующем туре «Аль-Наср» на своём стадионе примет клуб «Абха».
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