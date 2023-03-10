Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бетисом» в ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Бетисом» (4:1).
«Думаю, мы показали очень хорошую игру в обоих таймах. В перерыве мы должны были вести счет 3:0, но мы допустили одну ошибку. Мы забили несколько хороших голов, мы дали болельщикам что-то для поддержки, и они вернули это, поэтому мы очень благодарны. У нас был отличный настрой. Всегда приятно видеть, как команда реагирует на неудачу. Это не первый случай в этом сезоне, когда мы смогли перезагрузиться и прийти в норму. У этой команды есть характер, так что это большой комплимент для команды», — приводит слова Тен Хага BBC.
Ответный матч между «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 марта, начало – 20:45 мск.
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