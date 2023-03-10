Аллегри: к счастью, гол «Фрайбурга» отменили

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своих подопечных в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом».

«Ребята сыграли отлично, была большая интенсивность и отличная техника. К счастью, их гол отменили, иначе мы бы пропустили после единственного удара по воротам соперника! Нам нужно улучшить качество финального розыгрыша, потому что мы часто отдаём плохой пас или неверно выбираем время, что очень важно», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, встреча завершилась победой туринцев со счётом 1:0. Единственный забитый мяч на счету аргентинского нападающего «Ювентуса» Анхеля Ди Марии.

Ответный матч между «Ювентусом» и «Фрайбургом» в рамках 1/8 финала Лиги Европы пройдёт в Германии 16 марта. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал второго по престижу европейского клубного первенства, проигравший — покинет розыгрыш Лиги Европы.