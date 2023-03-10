Украина может лишиться места в заявке с Испанией и Португалией на проведение ЧМ-2030

Марокко собирается заменить Украину и присоединиться к Испании и Португалии в их заявке на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает The Athletic.

Как сообщает источник, вероятность того, что Украина сможет восстановиться и принять групповой этап чемпионата мира в 2030 году является незначительной. Также существует неопределённость в руководстве Украинского футбольного союза после того, как Печерский районный суд отстранил главу организации Андрея Павелко от должности.

Марокко может заменить Украину в совместной заявке с Испанией и Португалией. Отмечается, близость между Испанией и Марокко также является преимуществом, поскольку в ближайшей точке две страны разделяет всего 12 км. Расстояние между Украиной и Испанией около 1600 км, а Португалия находится ещё дальше.

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