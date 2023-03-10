Чанов: ЦСКА займет третье место в РПЛ, если будет играть, как с «Краснодаром»
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру столичного клуба в последних матчах.
«Трудно сказать, почему ЦСКА так выглядит. Вроде бы первая игра с «Краснодаром» всех порадовала, а потом беззубо проиграли «Сочи». В обороне были страшные ошибки, а впереди беззубо выглядели. Можно было бы всколыхнуть ситуацию новыми игроками.
Разговоры о смене тренера? Не надо делать резких движений. Нужно всем разобраться в нынешней ситуации. Это как раз задача руководителей клуба, а не тренерского штаба.
Место в тройке для ЦСКА? Если армейцы будут играть, как с «Краснодаром» в первом кубковом матче, то они займут третье место, а если будут играть, как с «Сочи», то, конечно, нет", — приводит слова Чанова «РБ Спорт».
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