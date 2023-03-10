Сёмин: принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» — очень неправильно

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил роль Сергея Семака в успехах «Зенита». Семак находится на посту главного тренера сине-бело-голубых с июня 2018 года.

«При Семаке «Зенит» встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год. Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» — очень неправильно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, сменив на этом посту Роберто Манчини. Вместе с петербуржцами он собрал все национальные трофеи, став четырехкратным чемпионом России, завоевав Кубок и трижды — Суперкубок страны.