Сёмин: принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» — очень неправильно
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил роль Сергея Семака в успехах «Зенита». Семак находится на посту главного тренера сине-бело-голубых с июня 2018 года.
«При Семаке «Зенит» встал на победные рельсы и до сих пор с них не съезжал. Тот ключ, который Семак подобрал к команде, дает результат из года в год. Сильный состав? У других тренеров «Зенита» состав был не хуже, но результата не было. Принижать заслуги Семака в успехах «Зенита» — очень неправильно», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».
Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, сменив на этом посту Роберто Манчини. Вместе с петербуржцами он собрал все национальные трофеи, став четырехкратным чемпионом России, завоевав Кубок и трижды — Суперкубок страны.
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