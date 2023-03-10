Юрий Заварзин: до тех пор, пока Карпин руководит сборной России, Дзюба не будет вызываться

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о взаимоотношениях между нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой и главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Надо ли было вызывать Дзюбу сейчас, чтобы он забил гол и стал лучшим бомбардиром сборной? Здесь очевидная ситуация. Тут антипатия со стороны Карпина. Нет смысла рассуждать на эту тему. Еще давно у них не сложились отношения. На игровые качества Артёма Валерий Георгиевич не обращает внимание. Последнее слово за Карпиным. До тех пор, пока Карпин руководит сборной, Дзюба не будет вызываться», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба не попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи, которые пройдут в марте.