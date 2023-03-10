Балахнин: управлять богатыми очень сложно, а у Семака это получается
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
«Только дилетанты говорят то, что Семак не причастен к успехам «Зенита». Так говорить совершенно точно нельзя. Он держит команду на плаву уже не один год, главное, что у него есть результат, а остальное – неважно. Поймите, что управлять богатыми очень сложно, а у него это получается. Он прекрасно делает свою работу, объединив вокруг себя всех звезд команды. Семак делает свою работу просто блестяще. Его штаб тоже нужно отметить», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».
После 18 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 45 очков.
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