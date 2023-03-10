Кирьяков: не думаю, что Дзюба такой провокатор, чтобы стоять во главе судейского списка

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал информацию о попадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюба в судейский список футболистов, которые раньше обратили на себя внимание попытками обмануть арбитров, заработать штрафной или пенальти, умением симулировать фол.

«Если составлять такие списки, туда надо вписывать практически всех нападающих. Понятно, что если ты игрок атаки, твоя задача не только проявлять свои действия, но и наказывать соперника с помощью каких-то хитрых моментов. Если защитник безграмотно действует в единоборствах, всегда можно найти контакт за это его наказать. Не думаю, что Дзюба до такой степени провокатор, чтобы стоять во главе этого списка, а судьи за ним тщательно следили. Он умеет играть в футбол. Понятно, что в штрафной с ним надо действовать аккуратно. Дзюба тоже ищет контакт. И при любой возможности, как любой нормальный нападающий, пользуется нерасторопностью защитников.

Судьи всегда знали, кому надо уделять особое внимание. Думаю, что эта практика существует до сих пор.

Сейчас все досконально разбирается. Судьи — не враги самим себе, чтобы себя подставлять. Если фол, то они должны свистеть. Если, грубо говоря, судья безголовый, конечно, он будет придерживаться какой-то линии: на тех или иных игроках вообще не ставить штрафных. Но тогда его квалификация на таком низком уровне, что по нему нужно принимать решение", — приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».