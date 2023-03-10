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«ПСЖ» возобновил интерес к Зидану после вылета клуба из Лиги чемпионов

«ПСЖ» возобновил интерес к Зидану после вылета клуба из Лиги чемпионов
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«ПСЖ» вновь рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба, сообщает Marca.

По данным источника, «ПСЖ» после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала наметил реконструкцию в клубе, которая будет строиться вокруг Килиана Мбаппе, а также приверженности молодых игроков.

При этом, «ПСЖ» сомневается по поводу дальнейшего сотрудничества с главным тренером Кристофом Галтье. В руководстве клуба очень заинтересованы в приглашении Зидана, если контракт с Галтье будет расторгнут.
Также отмечается, что в этот раз есть несколько обстоятельств, которые могут привести к тому, что Зидан возглавит «ПСЖ».

Парижане уже проявляли активный интерес к Зидану летом прошлого года, но тогда специалист отказался возглавить клуб.

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