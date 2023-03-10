«ПСЖ» возобновил интерес к Зидану после вылета клуба из Лиги чемпионов

«ПСЖ» вновь рассматривает кандидатуру Зинедина Зидана на пост главного тренера клуба, сообщает Marca.

По данным источника, «ПСЖ» после вылета команды из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала наметил реконструкцию в клубе, которая будет строиться вокруг Килиана Мбаппе, а также приверженности молодых игроков.

При этом, «ПСЖ» сомневается по поводу дальнейшего сотрудничества с главным тренером Кристофом Галтье. В руководстве клуба очень заинтересованы в приглашении Зидана, если контракт с Галтье будет расторгнут.

Также отмечается, что в этот раз есть несколько обстоятельств, которые могут привести к тому, что Зидан возглавит «ПСЖ».

Парижане уже проявляли активный интерес к Зидану летом прошлого года, но тогда специалист отказался возглавить клуб.

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