Александр Мостовой: основная проблема судейства в том, что 90% судей не играли в футбол

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о судейских ошибках в матчах 18-го тура чемпионата России.
«Ошибки в судействе были, есть и будут. Человеческий фактор неизбежен. Даже с введением VAR, допускаются ошибки. Потому что футбол — это одна из самых динамичных игр в мире. Основная проблема судейства в том, что 90% судей не играли в футбол. Если будет большее количество арбитров, игравших в футбол — это подтянет их квалификацию. Конечно, и в этом случае будут ошибки. Кто-то за кого-то болеет, кто-то кого-то недолюбливает — это всё тоже играет свою роль. Много эпизодов, когда арбитры идут смотреть VAR в, казалось бы, очевидной ситуации. А в весьма спорной почему-то не идут.
Если говорить о санкциях в отношении арбитров, которые ошиблись в РПЛ, то я не думаю, что стоит отправлять их в Первую лигу. Нужна система, похожая на систему наказания футболистов дисквалификации, штрафы», — приводит слова Мостового Metaratings.
После 18 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков. «Спартак» занимает второе место, записав в свой актив 37 очков. Замыкает топ-3 «Ростов» (35).
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