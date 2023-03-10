Семшов: Кузяеву стоит попробовать себя в другом чемпионате

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве.
«Кузяев для «Зенита» – ключевой игрок, он неплохо себя проявляет в Санкт-Петербурге. Но, если у Далера есть желание попробовать в Европе и там есть варианты, то это было бы неплохо, он бы там не затерялся. В плане игры ему, возможно, стоит попробовать себя в другом чемпионате. Тем более в России он уже давно играет, выиграл много всего и в сборную постоянно вызывается. Если Кузяев продолжит свою карьеру в Европе, тогда, думаю, «Зенит» будет только за. Чем больше наших футболистов будет там, тем лучше будет для них и в целом для российского футбола. Думаю, что Далер поедет только в хороший клуб из топ-лиги», — приводит слова Семшова Metaratings.
В нынешнем сезоне чемпионата России Кузяев принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.
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