Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: Кузяеву стоит попробовать себя в другом чемпионате

Семшов: Кузяеву стоит попробовать себя в другом чемпионате
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о полузащитнике «Зенита» Далере Кузяеве.

«Кузяев для «Зенита» – ключевой игрок, он неплохо себя проявляет в Санкт-Петербурге. Но, если у Далера есть желание попробовать в Европе и там есть варианты, то это было бы неплохо, он бы там не затерялся. В плане игры ему, возможно, стоит попробовать себя в другом чемпионате. Тем более в России он уже давно играет, выиграл много всего и в сборную постоянно вызывается. Если Кузяев продолжит свою карьеру в Европе, тогда, думаю, «Зенит» будет только за. Чем больше наших футболистов будет там, тем лучше будет для них и в целом для российского футбола. Думаю, что Далер поедет только в хороший клуб из топ-лиги», — приводит слова Семшова Metaratings.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кузяев принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 5 голов и 3 результативные передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023