Агент Гершензон рассказал, как начинал карьеру представитель Левандовского и Неймара

Яков Гершензон, известный израильский агент, один из первых футбольных агентов в СССР, рассказал, как начинал свою карьеру один из самых влиятельных агентов мирового футбола Пини Захави.

«Мне повезло связаться с Пини Захави. И он в меня поверил. В конце 1980-х он был начинающим агентом. К тому времени Пини продал всего одного футболиста — Ави Коэна в «Ливерпуль». Теперь-то он большой агент. Левандовски, Неймар — его клиенты. А тогда Пини работал журналистом в газете «Хадашот». Я сказал: «Пини, я всех в советском футболе знаю. Отправьте меня на Евро-1988». Его идея заинтересовала.

Захави нашёл деньги на поездку. Я связался со знакомыми ребятами из Кишинёва, жившими в Канаде и Америке, и мы вместе прилетели в Германию. Почти месяц были рядом с командой, общались, наводили мосты. За это время близко сошлись с Колосковым, Лобановским. В то время СССР и Израиль не поддерживали дипломатических отношений. Как раз многие нарушенные связи восстанавливались. Распад Советского Союза уже был на носу. И мы взялись привезти в Израиль на товарищеский матч киевское «Динамо» — в то время фактически сборную СССР. И в 1989 году сделали это», — сказал Гершензон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.