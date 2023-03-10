Sky Sports: футболисты «Тоттенхэма» упрашивают Маурисио Почеттино вернуться в клуб

Игроки «Тоттенхэма» рассчитывают на возвращение Маурисио Почеттино на пост главного тренера команды.
Как сообщает Sky Sports, в клубе растёт уверенность в том, что контракт со специалистом Антонио Конте продлён не будет. Ветераны лондонской команды скучают по смелой игре, которая была при аргентинском специалисте, и считают, что развитию игроков не уделяется должного внимания.
Некоторые футболисты и работники клуба упрашивали Почеттино вернуться, когда такая возможность появится. При этом в руководстве, несмотря на тёплое отношение к Маурисио, не забывают, почему он был уволен в 2019 году.
50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.
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