Агент: Лобановский сказал: «Нас не пустят из Москвы в Израиль»

Яков Гершензон, известный израильский агент, один из первых футбольных агентов в СССР, вспомнил, как организовал товарищеские матчи киевского «Динамо» и сборной СССР в Израиле в 1989-1990-х годах.
«Сразу после чемпионата Европы я полетел в Москву к Колоскову и в Киев к Лобановскому. Выложил наше предложение. Валерий Васильевич усомнился: «Нас ни за что не пустят из Москвы в Израиль». Договорились так: «Динамо» летит на сборы в Штутгарт, а уже оттуда добирается до Тель-Авива. Лобановский сказал: «Давайте попробуем — беру ответственность на себя». Денег не было, но Пини Захави как-то договорился с «Люфтганзой», и они бесплатно предоставили динамовцам самолёт из Франкфурта в Тель-Авив. Ещё и формой обеспечили! Какую им встречу устроили в Израиле — не передать словами. В те годы из бывшего Союза около миллиона человек в Израиль на ПМЖ переехали. На местный 40-тысячник тысяч 60 набилось. А на следующий год, в 1990-м, на товарищеский матч в Тель-Авив уже сборная СССР приехала. Впервые с 1956 года, представляешь? Потом я привозил сюда «Днепр», а в Москву — юношескую команду Израиля. Налаживали футбольные связи между странами», — сказал Гершензон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 10 марта 2023
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