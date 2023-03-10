Дмитрий Сычёв оценил шансы Сергея Пиняева перейти в европейский топ-клуб
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о полузащитнике московского «Локомотива» Сергее Пиняеве.
«Я давно выражаю симпатию игре Пиняева. Хочется, чтобы он и дальше прогрессировал, оброс мясом и стал лидером «Локомотива». Думаю, в будущем он может уехать в европейский топ-клуб. Пиняев — незаурядный игрок. Вопрос только в том, как его будет использовать тренер. Осинькин знал, как его использовать. Надеюсь, Галактионов тоже будет правильно его использовать», — приводит слова Сычёва Sport24.
В нынешнем сезоне 18-летний Сергей Пиняев провёл 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3,5 млн.
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