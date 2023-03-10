Агент: Сёмин готов вернуться. Но его возраст почему-то всех пугает

Известный израильский агент Яков Гершензон предположил, почему российский тренер Юрий Сёмин сейчас не востребован в профессии. Сёмину 75 лет.

«Сёмин в любой момент готов вернуться. Он в порядке — и по физическому состоянию, и по знаниям. Занимается спортом, интересуется последними тенденциями, был на чемпионате мира в Катаре. У него был только один пробел — пара месяцев с «Ростовом». Из-за финансовых проблем в клубе там не получилось. А так в Киеве у него всё хорошо было, про «Локомотив» и говорить нечего. Юрий — один из лучших тренеров Советского Союза и России. Но возраст почему-то всех пугает. Не понимаю, почему», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата».

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.