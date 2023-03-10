Моуринью: у «Баварии» на скамейке сидят Гнабри, Мане и Сане. Мне бы хватило одного из них
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Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре 1/8 финала Лиги Европы с «Реал Сосьедад» (2:0), заявив, что ему бы не помешал игрок уровня вингеров мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри, Садио Мане и Лероя Зане.
«Во втором тайме я вспомнил вчерашний матч «Баварии» с «ПСЖ», в котором у мюнхенцев на скамейке сидели Гнабри, Мане и Зане. Мне хватило бы одного из них. Я бы смог заменить Дибалу, и, возможно, мы бы забили ещё один гол», — приводит слова Моуринью Bayern & Germany.
Отметим, что Гнабри, Мане и Зане в ответном матче с «ПСЖ» в Мюнхене (2:0) вышли на поле лишь во втором тайме на замену. Гнабри даже смог забить мяч в контратаке в конце матча.
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