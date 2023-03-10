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Израильский агент: Абрамовича поставили в тупик. Не думаю, что он вернётся в футбол

Израильский агент: Абрамовича поставили в тупик. Не думаю, что он вернётся в футбол
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Известный израильский агент Яков Гершензон предположил, вернётся ли бывший владелец английского «Челси» Роман Абрамович в футбол после продажи клуба.

«Вернётся ли ещё Роман Абрамович в футбол? Думаю, что вряд ли. Его поставили в тупик с «Челси». Но главное: лучше того, что он пережил, уже не может быть ничего. Абрамович достиг всего в футболе, его любят и уважают болельщики и бывшие футболисты. Наверняка в душе он остаётся болельщиком «Челси», однако не думаю, что он захочет организовать серьёзный футбольный проект ещё где-то. Смысла не вижу», — сказал Яков Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»:

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