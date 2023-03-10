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Сергей Ерёменко вернулся в свой первый клуб «Яро»

Сергей Ерёменко вернулся в свой первый клуб «Яро»
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Полузащитник Сергей Ерёменко, младший брат известного футболиста Романа Ерёменко, подписал контракт с финским клубом «Яро». Соглашение рассчитано на сезон-2023. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

24-летний Сергей Ерёменко является воспитанником «Яро». Ему удалось сыграть в общей сложности 21 матч в Вейккауслиге и 11 матчей в Первом дивизионе Финляндии, прежде чем летом 2016 года он перешёл в молодёжную академию швейцарского «Базеля». Позднее права на футболиста принадлежали латвийскому «Спартаку», из которого он уходил в аренды, в том числе и в московский «Спартак», а также в «Оренбург». Последним клубом Сергея был финский ХИФК.

Ерёменко сыграл 23 матча за юношеские сборные Финляндии, в которых отметился девятью забитыми мячами.

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