Жирков: на матч сборной России с Ираком болельщиков соберётся больше, чем на игру РПЛ
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о запланированном товарищеском матче национальной команды с Ираком. Ранее сообщалось, что сборные России и Ирака проведут товарищеский матч 26 марта на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге.
«Хорошо, что национальная команда сыграет в России. Болельщики придут, тем более все скучают — народ не ходит. На матч с Ираком болельщиков соберётся, может быть, не полный стадион, но больше, чем на игру чемпионата России», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После отстранения от международных турниров в 2022 году сборная России провела только три товарищеских матча: с Кыргызстаном (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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